Сегодня в Сирии — завтра у нас. Это именно та мысль, которую должны осознать все люди, которые верят в то, что псевдоисламские проекты, разжигающие нездоровую рознь, поощряющие радикальный ислам, защищающие никабы, незаконные ММА-клубы, молельни, необразованных и неумеренных мигрантов, — что они «не такие» и «имеют право на существование».
Нужно добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Даже мне , считающим себя вполне объективным человеком, ясно, что вопрос с мигрантами это критический вопрос для России. Но его кардинального решения я пока не вижу. В сайтах одно, а у меня во дворе в СПб совершенно другое. Как ехали , так и едут. Как не знали языка, так и не знают. Как убирали двор 10 дворников с мётлами, так и убирают. Как простаивала купленная жилищной конторой машина для уборки двора, так и простаивает. И как кричали патриоты о необходимости сокращения мигрантов и удаления незаконных так и кричат. Чиновники привыкли. И карманы свои набивают. Что в МВД, что в других заинтересованных в мигрантах министерствах. А Валентине, защитнице мигрантов, даже Героя дали. Путин, разберитесь. Бастрыкину не справиться уже. Кто это Вам так радужно докладывает? Володин, что ли?
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18 час.
Иван Ураганов
Если колокольцев заявил,что количество нелегальных мигрантов,,как бойцов на СВО,это очём то говорит?Это практически армия мигрантов.Мы сидим на пороховой бочке.
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17 час.
Астон Мартин
кто то дает разрешения на это ...
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14 час.
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