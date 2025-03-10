Нужно добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем

АС

Анатолий Страшко

Даже мне , считающим себя вполне объективным человеком, ясно, что вопрос с мигрантами это критический вопрос для России. Но его кардинального решения я пока не вижу. В сайтах одно, а у меня во дворе в СПб совершенно другое. Как ехали , так и едут. Как не знали языка, так и не знают. Как убирали двор 10 дворников с мётлами, так и убирают. Как простаивала купленная жилищной конторой машина для уборки двора, так и простаивает. И как кричали патриоты о необходимости сокращения мигрантов и удаления незаконных так и кричат. Чиновники привыкли. И карманы свои набивают. Что в МВД, что в других заинтересованных в мигрантах министерствах. А Валентине, защитнице мигрантов, даже Героя дали. Путин, разберитесь. Бастрыкину не справиться уже. Кто это Вам так радужно докладывает? Володин, что ли?