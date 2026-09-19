В Таиланде нашли заблудившегося 9-летнего мальчика из России

На тайском острове Пханган полиция нашла заблудившегося ночью 9-летнего мальчика из России. Об этом пишет «Тхаи Пост».
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