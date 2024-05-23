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Во Владимир 27 мая прибудут мощи святого князя Александра Невского

Во Владимир 27 мая прибудут мощи святого князя Александра Невского

Во Владимире пройдёт автомобильный крестный ход с иконой святого Александра Невского и с частицей его мощей.

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