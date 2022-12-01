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CNN: США хотят учить военнослужащих ВСУ по новой программе

CNN: США хотят учить военнослужащих ВСУ по новой программе

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения программы подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники во властных кругах, передает информационный портал "Русская Весна".

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