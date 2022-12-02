Стартовал прием заявок на участие в проекте «ТОП-89»

Это рейтинг выдающихся молодых людей Ямала. Организаторы проекта ждут истории молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет, которые родились и (или) живут в регионе, достойно трудятся и развиваются в округе, имеют признание в профессиональной среде.