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Стартовал прием заявок на участие в проекте «ТОП-89»

Стартовал прием заявок на участие в проекте «ТОП-89»

Это рейтинг выдающихся молодых людей Ямала. Организаторы проекта  ждут истории молодых людей в возрасте от 10 до 35 лет, которые родились и (или) живут в регионе, достойно трудятся и развиваются в округе, имеют признание в профессиональной среде.

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