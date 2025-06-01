Куда пойти во время ПМЭФ: 10 ресторанов Петербурга от Antenna Daily

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это не только переговоры и сессии, но и масштабная неформальная программа: встречи с партнёрами, рабочие обеды, светские ужины и долгие разговоры за вином.
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