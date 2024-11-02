«Вторжение ВСУ - хитрый план ВС РФ». Журналистку Витязеву уволили с «Соловьев Live»

Блогер Подоляка сообщил, что команда «Соловьев Live» уволила блогера Юлию ВитязевуЮлия ВитязеваСоловьёв Live/Россия 1 Журналистку Витязеву уволили с «Соловьев Live» после ее поста о том, что нападение ВСУ на Курскую область — это «хитрый план» ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».