Яковлева объяснила отмену двойного наказания за ПДД в РФ

С июля 2026 года в России отменено двойное наказание за нарушения ПДД. Об изменении в законе рассказала Мария Яковлева из Юридической группы "Яковлев и Партнеры", отметив, что запрет формально существовал ранее, но процедуру часто обходили.
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