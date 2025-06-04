В Тамбовской области ожидается сильный дождь и ветер

Синоптики предупреждают жителей и гостей Тамбовской области об ухудшении погодных условий в регионе. Так, по информации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, сегодня прогнозируется гроза, а при грозе - усиление ветра с порывами до 15-20 метров секунду.