Инженер-технолога «Уралвагонзавода» получил 16 лет по делу о госизмене

Такое решение принял Свердловский областной суд. Свердловский областной суд вынес приговор бывшему инженеру-технологу Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Данилу Мухаметову, обвиненному в передаче секретной военно-технической информации украинским спецслужбам.
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