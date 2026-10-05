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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали в Северной Осетии мошенницу, похитившую у потерпевших более 3,6 млн рублей под видом выгодных инвестиций

Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владикавказу задержана 50‑летняя местная жительница, подозреваемая в хищении денежных средств у двух гражданок на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.

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