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Царьград

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Чиновников армянского парламента обвинили в коррупции

Чиновников армянского парламента обвинили в коррупции

Оба парламентария лишились депутатской неприкосновенности и теперь находятся под следствием.Овик Агазарян, который ранее представлял провластную фракцию "Гражданский договор", в декабре прошлого года объявил о выходе из ее состава и стал независимым депутатом.

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