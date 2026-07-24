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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Betano продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года. Логотип букмекера переместится с передней части формы на левый рукав

Букмекер Betano продлил соглашение с «Астон Виллой» на три года. Стороны сотрудничают с 2024 года. С сезона-2026/27 логотип Betano переместится с передней части формы на левый рукав футболок из-за добровольного запрета клубов АПЛ на размещение рекламы букмекерских компаний на лицевой части формы.

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