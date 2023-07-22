Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Замкомандира артиллерийского взвода гвардии старший сержант Сергей Тямин участвует в специальной военной операции практически с самого ее начала.
Территория Героев...(99)
Комментарии
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ВераВерная
Всем, кто в теме - большое спасибо. Наши бойцы - все герои, и за тех, кто в строю - гордость невероятная! Только...невозможно спокойно смотреть на отдавших свой воинский долг и жизни ребят - молодых и красивых мужчин, которые погибли, защищая наше будущее...Комок в горле, так жаль их всех...Низкий поклон и светлая им память!
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11 час.
Светлана Митленко
Не хочется озвучивать все то, что лезет в голову. Напших выбивают, а многолнационалами заменяют.
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10 час.
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