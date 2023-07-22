Территория Героев...(99)

ВераВерная

Всем, кто в теме - большое спасибо. Наши бойцы - все герои, и за тех, кто в строю - гордость невероятная! Только...невозможно спокойно смотреть на отдавших свой воинский долг и жизни ребят - молодых и красивых мужчин, которые погибли, защищая наше будущее...Комок в горле, так жаль их всех...Низкий поклон и светлая им память!