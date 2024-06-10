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Маск задался вопросом о причинах негативного мнения об АдГ

Маск задался вопросом о причинах негативного мнения об АдГ

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский бизнесмен, миллиардер, один из богатейших людей мира и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не понимает причину негативных высказываний о партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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