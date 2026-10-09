Тренога против «Града»: зачем российской пехоте «карманная артиллерия»

Российская армия получает и применяет реактивные пусковые установки серии «Козерог». Эти изделия отличаются простотой эксплуатации, несут минимальный боекомплект и имеют несколько важных достоинств.
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