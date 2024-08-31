Как выбрать полироль для кузова авто?

Каждый автолюбитель мечтает сохранить блеск и новизну своего автомобиля как можно дольше. Но как выбрать правильный полироль, который не только придаст блеск, но и защитит кузов от негативного воздействия окружающей среды? Этот вопрос становится актуальным для всех, кто заботится о своём авто.