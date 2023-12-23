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Ошеломительный кулинарный твист!

Ошеломительный кулинарный твист!

В преддверии праздников мир вдруг наполнился новыми ароматами и вкусами. Мои друзья по всему миру обсуждали последние кулинарные тенденции, и я решила создать что-то особенное, что отразит эти мировые тенденции в одном блюде.

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