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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева вышла в основную сетку в Пекине

16-летняя Мирра Андреева прошла квалификацию на турнире в Пекине. В финальном раунде Анна Калинская снялась с их матча при счете 6:0, 3:1 в пользу Андреевой.

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