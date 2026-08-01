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Аргументы недели

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Принуждение к переговорам силой — новая стратегия Вашингтона против Тегерана

Принуждение к переговорам силой — новая стратегия Вашингтона против Тегерана

Президент Дональд Трамп распорядился подготовить новую атаку на Иран, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции.

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