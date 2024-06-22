NYT: на Украине десятки тысяч мужчин уклоняются от службы в ВСУ

На Украине десятки тысяч мужчин уклоняются от призыва в армию, пишет The New York Times.Как отмечает издание, точное количество скрывающих от властей украинцев установить сложно, однако в таких крупных городах, как Киев и Львов, «число участников групп в социальных сетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает "десятки тысяч" человек».