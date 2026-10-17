Поговорим о драматической неделе в металле. После ухода Иэна Хилла (Ian Hill) из Judas Priest и ухода Флора Янсена (Floor Jansen) из Nightwish, кажется, что мы вступаем в период серьезных перемен, поскольку неумолимо приближаемся к концу года.