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Андрей Коваленко про «Конн Смайт» Макдэвида: «Бессмыслица. Бобровский – самый ценный игрок. Поменяем их командами – «Эдмонтон» стал бы сильнее»

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). Капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

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