Андрей Пышный, возглавляющий Национальный банк Украины, подал заявление об уходе с должности. Информацию об этом распространило издание Delo.
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