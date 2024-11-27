Все еще сэкономили: как Disney оскорбила женщин и «наварилась» на них

Компания Disney уступила женщинам, а точнее — проиграла многолетний гендерный спор. Сегодня суд встал на сторону сотрудниц, которые пожаловались на то, что им платят меньше, чем коллегам-мужчинам на аналогичных должностях.
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