Дайджест дня: ChatGPT в автомобилях DS, Chery на Озоне и другие события индустрии

В автомобилях марки DS (принадлежит концерну Stellantis) появился искусственный интеллект ChatGPT. С его помощью производитель надеется улучшить коммуникацию водителя с системами автомобиля и упростить голосовое управление медиасистемрй.
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