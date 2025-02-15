Производство белорусских кроссоверов Belgee EX50 начнется в 2026 году

Выпуск белорусского электромобиля Belgee EX50 начнется в 2026 году. Об этом сообщает news.by со ссылкой на заместителя генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Белоруссии Александра Белевича.
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