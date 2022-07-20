Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО готовятся к началу отопительного сезона в Челябинской области

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО готовятся к началу отопительного сезона в Челябинской области

Профессиональный и своевременно реализованный план мероприятий позволит обеспечить качественное проживание и надежное функционирование объектов теплового хозяйства в холодный период года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх