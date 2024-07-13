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Кто бы мог подумать: украинцы по-прежнему двуязычны и не собираются отказываться от русского языка

Кто бы мог подумать: украинцы по-прежнему двуязычны и не собираются отказываться от русского языка

Интересное открытие сделала для себя Государственная служба качества образования Украины. Оказывается, за время войны доля учащихся и учителей средних школ, которые общаются на украинском языке во время образовательного процесса и в быту, уменьшилась.

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