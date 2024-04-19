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Закон, порядок, государство

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Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Оренбурга совместно с общественниками провели профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции Оренбурга совместно с общественниками провели профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

Сотрудники патрульно-постовой службы Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с председателем Общественного совета линейного отдела - адвокатом коллегии адвокатов «Право» Идрисом Мамазяровым провели мероприятия в рамках акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на профилактику кибермошенничества.

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