Торд Бьёрк: Элиты НАТО боятся дружбы народов сильнее, чем ядерной войны

Почему западные элиты сознательно вычёркивают народные движения из истории Хельсинкского процесса? Как получилось, что отказ в экономической помощи России в 1990‑е стал фундаментом сегодняшней конфронтации? Почему правозащитные организации, кричащие о правах человека в России, молчат о насилии на Украине? И что заставляет западные СМИ считать в.
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