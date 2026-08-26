Поче­му запад­ные эли­ты созна­тель­но вычёр­ки­ва­ют народ­ные дви­же­ния из исто­рии Хель­синк­ско­го про­цес­са? Как полу­чи­лось, что отказ в эко­но­ми­че­ской помо­щи Рос­сии в 1990‑е стал фун­да­мен­том сего­дняш­ней кон­фрон­та­ции? Поче­му пра­во­за­щит­ные орга­ни­за­ции, кри­ча­щие о пра­вах чело­ве­ка в Рос­сии, мол­чат о наси­лии на Укра­ине? И что застав­ля­ет запад­ные СМИ счи­тать в.