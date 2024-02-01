Весь минувший год Запад страдал под игом попыток отказаться от российского газа. Звезду Полынь Европа с Америкой задумали зажечь на небосклоне собственных экономик совершенно добровольно, по этически-демократическим соображениям в связи со всем известным конфликтом, который длится вот уже почти два года 28K прочитали Основным камнем преткновения стал поиск альтернатив для отказа от нашего сжиженного газа.