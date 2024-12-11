Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.
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