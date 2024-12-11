Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада

Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада,  Казнь была исполнена на площади в городе Латакия, где Асад был повешен с помощью подъемного крана.

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