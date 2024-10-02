Эксперт Афанасьев: научите детей самостоятельной защите в интернете

Внедрение родительского контроля и повышение цифровой грамотности помогут не только защитить детей от технических угроз, но и сформировать у них навыки безопасного поведения в интернете, что крайне важно в условиях растущего цифрового мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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