«Помоги собраться в школу»: полицейские Нижнекамска поддержали семьи в трудной ситуации

Инспекторы по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Нижнекамскому району навестили ребят, которым особенно нужна помощь, и подарили им всё необходимое для учёбы — наборы канцтоваров.
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