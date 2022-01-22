Снова жутко оскорбили верующих, в этот раз - мусульман!

"Никогда не было, и вот - опять"(с) - очередная идиотка "оскорбила чувства верующих" - оголила свои выпуклости и впуклости на фоне мечети в Москве, и понеслось говно по трубам : СК возбудился по ст.
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