Журнал «Профиль»

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Начальник Гидрометцентра Петербурга рассказал, когда в регион придет 20-градусное тепло

Начальник Гидрометцентра Петербурга рассказал, когда в регион придет 20-градусное тепло

Днем в пятницу, 2 июня, над Санкт-Петербургом будет находиться холодная воздушная масса. В течение примерно суток она задержится над Ленинградской областью.

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