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Царьград

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Правительство Москвы продлит работу транспорта в День города 6 сентября

Правительство Москвы продлит работу транспорта в День города 6 сентября

В ночь на 6 сентября Москва продлит работу метро, МЦК и 17 трамвайных маршрутов до 2:00 для празднования Дня города.

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