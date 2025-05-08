Дата запуска флагманов Honor 400 и 400 Pro подтверждена официально

Honor 400 оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а его главная камера с разрешением 200 МП поддерживает искусственный интеллект, включая функцию удаления ненужных объектов с фото.
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