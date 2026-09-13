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РЖАКА

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Какими были советские непремиальные портвейны: от самого худшего к самому лучшему

Какими были советские непремиальные портвейны: от самого худшего к самому лучшему

 В Советском Союзе производилось огромное количество портвейнов. Было среди них немало премиальных марок, которые для большинства простых граждан были не по карману.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Аверков
Владимир Аверков

пробовал я всё перечисленное...но самое противное в жизни-это было вино в Херсоне-1979год,название "Променыстэ"(Лучистое по-нашему....это была жуть)...на втором месте "Яблучнэ мицнэ",оно продавалось даже не доиграв,поэтому надо было открывать осторожно,чтоб не потерять полбутылки в виде фонтана и не отстирывать потом одежду от запаха)...на третьем-"Билэ мицнэ",называли его "Биомицин")....но по шарам все три били отменно...если желудок и кишечник выдержит...и не побежишь меню демонстрировать...

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Забавно, но в Советский период цена на вино определялась исключительно содержанием спирта!
Не имело значения, сколько лет выдерживалось вино или сколько десятилетий созревал коньяк- все определялось концентрацией спирта.
Такова была политика власти, направленная на то, чтобы меньше пили. Хотя политика эта вся уходила в то, что пить начинали всякую бормотуху. В том числе, одеколон или жидкость для мытья окон....
А потому дешевое винцо стоило примерно столько же, сколько и выдержанный 3- летний портвейн (конечно, в пересчете на «градусы»).
Вот поэтому самым дорогим продуктом была водка- пойло, которое изготовить было проще всего. И гораздо дешевле стоил выдержанный портвейн....
Ну, а все эти вина, в которых «больше всего было солнца»- (Максим Горький)- ценились в пропорции концентрации спирта. То есть, примерно втрое дешевле...

Профиль пользователя Vlad
Vlad

хуже портвейна кавказ мне пить не приходилось, азербайджанского производства.Ужас!! А портвейна не доступного по цене не было!все напитки были или подешевле или дороговаты! Самые дорогие были шампанское, мускат краснокаменский (еще и страшно дефицитный), выдержанные коньяки.