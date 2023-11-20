Почти 70 объектов здравоохранения построят на Алтае

Виктор Томенко рассказал, что за пять лет на реализацию нацпроектов направили около 100 млрд рублей В ближайшие несколько лет на территории Алтайского края планируют построить около 70 объектов здравоохранения.
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