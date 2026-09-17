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Шесть наград за один фестиваль: Пермский край впечатлил жюри туристическими проектами

Шесть наград за один фестиваль: Пермский край впечатлил жюри туристическими проектами

ПЕРМЬ, 17 сентября, ФедералПресс. В Махачкале завершился XIII Всероссийский туристический фестиваль-конкурс креативных индустрий «Диво России», по итогам которого Пермский край получил шесть наград.

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