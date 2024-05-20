Сенатор Джабаров: гибель Раиси не повлияет на отношения России и Ирана

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что уход президента Ирана Эбрахима Раиси из жизни в результате авиакатастрофы не повлияет на отношения Москвы и Тегерана.
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