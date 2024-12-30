Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 784 подписчика

Трамп: Самое глупое решение республиканцев грозит США "Великой депрессией"

Трамп: Самое глупое решение республиканцев грозит США "Великой депрессией"

Дональд Трамп обвинил соратников по партии в отмене потолка госдолга США.Решение отменить потолок госдолга США привело к отсрочке дефолта и стало самым глупым политическим решением республиканцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх