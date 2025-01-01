В рамках акции сотрудники УВД, РОВД совместно с заинтересованными проводят выступления в учреждениях образования, в ходе кото...

С 20 февраля по 2 марта 2020 года проводится Межведомственная профилактическая акция ´Вместе против наркотиков´В рамках акции сотрудники УВД, РОВД совместно с заинтересованными проводят выступления в учреждениях образования, в ходе которых демонстрируются видеофильмы профилактической направленности.