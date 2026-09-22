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Тебас ответил «Реалу»: «Я не владелец Ла лиги и не собираюсь управлять ею как одним клубом»

Президент Ла лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление «Реала», в котором клуб назвал его высказывания неприемлемыми и призвал к изменениям в руководстве чемпионата Испании.

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