Супермодель Ирина Шейк выложила фото без одежды

Супермодель Ирина Шейк снялась полностью обнаженной. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram, 40-летняя Ирина Шейк показала, как отдыхает с дочерью Леей, старшей сестрой Татьяной и ее тремя детьми в Марокко.