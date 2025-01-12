Мужчина распылил баллончик в стрелявшую из пневматики соседку в Ленобласти

Конфликт произошел между несколькими жильцами дома в Ленинградской области. Как стало известно РЕН ТВ, в результате ссоры женщина несколько раз выстрелила в соседа и его родственника из пневматики, а он в свою очередь распылил в нее газовый баллончик и отобрал пистолет.