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Мужчина распылил баллончик в стрелявшую из пневматики соседку в Ленобласти

Конфликт произошел между несколькими жильцами дома в Ленинградской области. Как стало известно РЕН ТВ, в результате ссоры женщина несколько раз выстрелила в соседа и его родственника из пневматики, а он в свою очередь распылил в нее газовый баллончик и отобрал пистолет.

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EV
Evgeni Velesik
Два придурка!
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