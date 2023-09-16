Не будем останавливаться на формировании СССР как государства. Единственное, о чем стоит сказать, так это о том, что от Российской империи Советскому Союзу досталась огромная территория с совершенно разным уровнем экономического развития.
Какие республики СССР вносили самый большой вклад в общую копилку и чем это закончилось?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexandr Harlov
Россия - становой хребет СССР. Не знаю точных цифр, но в республиках, основой экономики которых было сельское хозяйство, без российских удобрений урожаев не было бы. И вместо дикого прироста населения продолжался бы голодный естественный отбор. Почти весь урожай таким образом самими республиками и съедался. Фрукты и ранние овощи в Россию поступали значительной частью через спекулянтов-перекупщиков. Сейчас это нормально, но в той реальности наносило колоссальный урон и южанам, и россиянам. Получалось так, что РСФСР, субсидируя южные республики, выращивала в них прослойку золотозубых дармоедов, сама при этом голодая. Простым колхозникам юга тоже было совсем не сладко.
Ответить
16 час.
Дмитрий Бакланов
А если так посмотреть: 15 братьев имеют общий бизнес. Старшие большую часть прибыли отдают младшим на обустройство, обучение, рост. ПРИБЫЛИ ОТ ОБЩЕГО БИЗНЕСА. Пришел сосед и каждому брату внушает - а ты выйди из бизнеса, заживешь по царски. Но бизнес-то общий, республики без торговых связей внутри СССР - вообще ничего не производили. Даже РСФСР. Разрушили бизнес и все 15 стали нищими.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии