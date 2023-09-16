Какие республики СССР вносили самый большой вклад в общую копилку и чем это закончилось?

Alexandr Harlov

Россия - становой хребет СССР. Не знаю точных цифр, но в республиках, основой экономики которых было сельское хозяйство, без российских удобрений урожаев не было бы. И вместо дикого прироста населения продолжался бы голодный естественный отбор. Почти весь урожай таким образом самими республиками и съедался. Фрукты и ранние овощи в Россию поступали значительной частью через спекулянтов-перекупщиков. Сейчас это нормально, но в той реальности наносило колоссальный урон и южанам, и россиянам. Получалось так, что РСФСР, субсидируя южные республики, выращивала в них прослойку золотозубых дармоедов, сама при этом голодая. Простым колхозникам юга тоже было совсем не сладко.