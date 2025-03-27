Партию Саакашвили объявят неконституционной – "Грузинская мечта"

Партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и ее сателлитные политические силы объявят неконституционными, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
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